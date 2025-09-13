Cinéma « Avignon » de Johann Dionnet Carolles Carolles

Cinéma « Avignon » de Johann Dionnet

Carolles 47 Rue de la Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13 22:30:00

2025-09-13

Avignon 1h 43min | Comédie

De Johann Dionnet

Par Johann Dionnet, Benoît Graffin

Avec Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser ! .

Carolles 47 Rue de la Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr

English : Cinéma « Avignon » de Johann Dionnet

