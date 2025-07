Cinéma | Avignon Centre Culturel Langeac

Cinéma | Avignon

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

1h 43min | Comédie | De Johann Dionnet | Par Johann Dionnet, Benoît Graffin | Avec Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 43min | Comedy | By Johann Dionnet | By Johann Dionnet, Benoît Graffin | With Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

German :

1h 43min | Komödie | Von Johann Dionnet | Von Johann Dionnet, Benoît Graffin | Mit Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

Italiano :

1h 43min | Commedia | Di Johann Dionnet, Benoît Graffin | Con Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

Espanol :

1h 43min | Comedia | Por Johann Dionnet, Benoît Graffin | Con Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

