Cinéma Avignon Salle Georges Méliès Nexon

Cinéma Avignon

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne

2025-09-23

2025-09-23

2025-09-23

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film « Avignon ».

Synopsis Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival, mais qui va très vite le dépasser. .

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

