Cinéma Avignon Salle Georges Méliès Nexon
Cinéma Avignon Salle Georges Méliès Nexon mardi 23 septembre 2025.
Cinéma Avignon
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23
fin : 2025-09-23
Date(s) :
2025-09-23
CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film « Avignon ».
Synopsis Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival, mais qui va très vite le dépasser. .
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19
English : Cinéma Avignon
German : Cinéma Avignon
Italiano :
Espanol : Cinéma Avignon
L’événement Cinéma Avignon Nexon a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus