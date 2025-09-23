Cinéma « Avignon » Le Pantographe Venarey-les-Laumes
Cinéma « Avignon » Le Pantographe Venarey-les-Laumes mardi 23 septembre 2025.
Cinéma « Avignon »
Le Pantographe 1 Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 19:30:00
fin : 2025-09-23
Date(s) :
2025-09-23
.
Le Pantographe 1 Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéma « Avignon » Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*