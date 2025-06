Cinéma Back to back Cinéma Labor Dieulefit 24 juillet 2025 21:00

Drôme

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Jeudi 2025-07-24 21:00:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Biopic , romance, musique

Durée 2h 02 mn

de Sam Taylor- Johnson

par Matt Greenhalgh

Avec Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

English :

Biopic , romance, music

Running time 2h 02 mn

by Sam Taylor- Johnson

by Matt Greenhalgh

With Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan

German :

Biopic , Romanze, Musik

Dauer 2h 02 min

von Sam Taylor- Johnson

von Matt Greenhalgh

Mit Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan

Italiano :

Biopic, storia d’amore, musica

Durata 2h 02mn

di Sam Taylor-Johnson

di Matt Greenhalgh

Interpreti: Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan

Espanol :

Biopic , romance, música

Duración 2h 02 mn

por Sam Taylor- Johnson

por Matt Greenhalgh

Protagonistas Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan

