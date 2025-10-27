Cinéma « Bad Guys 2 »- Festival d’automne « Polar, magie, etc » Villefranche-de-Panat

Cinéma « Bad Guys 2 »- Festival d'automne « Polar, magie, etc » Villefranche-de-Panat lundi 27 octobre 2025.

Avenue des Artisans Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Lundi 2025-10-27

2025-10-27

2025-10-27

Diffusion de « Bad Guys 2 » avec Cinécran 81, film d’animation rigolo à voir en famille à partir de 13 ans.

Les criminels animaliers s’efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire « un dernier travail » par une équipe entièrement féminine.

Cette séance est proposée dans le cadre du Festival d’automne, « Polar, magie, etc » qui se déroule du 17 octobre au 16 novembre 2025. Consultez le programme complet du festival sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Le festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. 4.5 .

Avenue des Artisans Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 46 53

English :

Screening of « Bad Guys 2 » with Cinécran 81, a fun animated film for families aged 13 and over.

German :

Ausstrahlung von « Bad Guys 2 » mit Cinécran 81, einem lustigen Animationsfilm, den sich die ganze Familie ab 13 Jahren ansehen kann.

Italiano :

Proiezione di « Bad Guys 2 » con Cinécran 81, un divertente film d’animazione per famiglie dai 13 anni in su.

Espanol :

Proyección de « Chicos malos 2 » con Cinécran 81, una divertida película de animación para familias a partir de 13 años.

