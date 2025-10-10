Cinéma « Bad guys 2 » Saint-Laurent-en-Royans
Cinéma « Bad guys 2 » Saint-Laurent-en-Royans vendredi 10 octobre 2025.
Cinéma « Bad guys 2 »
Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 18:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Film d’animation « Bad guys 2 »
.
Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
English :
Animated film « Bad guys 2
German :
Animationsfilm « Bad guys 2 » (Schlechte Jungs 2)
Italiano :
Film d’animazione « Bad guys 2
Espanol :
Película de animación « Bad guys 2
L’événement Cinéma « Bad guys 2 » Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme