Cinéma Baise en ville Saint-Affrique

Cinéma Baise en ville

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-02-11

fin : 2026-02-14

2026-02-11 2026-02-14 2026-02-16 2026-02-17

Quand sa mère menace de le virer du pavillon familial s’il ne se bouge pas les fesses, Sprite se retrouve coincé dans un paradoxe il doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a besoin d’un taf pour payer son permis.

Tout public

Heureusement, Marie-Charlotte, sa monitrice d’auto-école, est prête à tout pour l’aider même à lui prêter son baise-en-ville. Mais… C’est quoi, au fait, un baise-en-ville ?

28 janvier 2026 en salle | 1h 34min | Comédie

De Martin Jauvat|

Par Martin Jauvat

Avec Martin Jauvat, Emmanuelle Bercot, William Lebghil .

+33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

When his mother threatens to kick him out of the family bungalow if he doesn’t get off his butt, Sprite finds himself stuck in a paradox: he needs to get his driver’s license to find a job, but he needs a job to pay for his driver’s license.

