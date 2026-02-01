Cinéma Balad’Image Châtelais Salle des fêtes Segré-en-Anjou Bleu

Cinéma Balad’Image Châtelais

Salle des fêtes Chatelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Cinéma Balad’Image Projection Vie privée Le Mercredi 25 Février à la salle des fête de Châtelais

Projection Vie privée

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête. .

Salle des fêtes Chatelais Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 21 04

English :

Cinéma Balad’Image Vie privée screening Wednesday, February 25 at the Châtelais village hall

