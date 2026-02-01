Cinéma Balad’Image Châtelais Salle des fêtes Segré-en-Anjou Bleu
Cinéma Balad’Image Châtelais Salle des fêtes Segré-en-Anjou Bleu mercredi 25 février 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Cinéma Balad’Image Projection de Zootopie 2 Le Mercredi 25 Février à la salle des fête de Châtelais
Projection de Zootopie 2
Judy Hopps et Nick Wilde doivent participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale.
Réservations conseillées. .
English :
Cinéma Balad’Image Screening of Zootopie 2 Wednesday, February 25 at the Châtelais village hall
