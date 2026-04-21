Bassillon-Vauzé

Cinéma

Maison pour tous Bassillon-Vauzé Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Diffusion du documentaire musical Et si on osait plus . Un moment de convivialité et de partage est prévu et offert à l’issue de la diffusion. Durée 1h30.

Tourné dans les environs de Pau, ce documentaire nous montre de grands moments de vie entre des enfants placés en famille d’accueil et des personnes issues d’univers différents.

En partenariat avec l’OAD, Association de protection de l’enfance, ce film met en avant le quotidien, les liens et la richesse de l’accueil familial et a aussi relevé le défi musical de l’enregistrement d’un clip autour de l’hymne de Nadau Qu’èm çò qui hèm (nous sommes ce que nous sommes). .

Maison pour tous Bassillon-Vauzé 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 28 22 mairie.bassillon-vauze@wanadoo.fr

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English : Cinéma

L’événement Cinéma Bassillon-Vauzé a été mis à jour le 2026-04-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran