Cinéma Bergers – Salle des Fêtes Champagnac-la-Rivière, 28 mai 2025 20:30, Champagnac-la-Rivière.

Haute-Vienne

Cinéma Bergers Salle des Fêtes Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 20:30:00

fin : 2025-05-28 22:30:00

Date(s) :

2025-05-28

Bergers film de Sophie Deraspe Sur un coup de tête, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent à bout. Mais quand il rencontre Elise qui elle aussi vient de tout quitter, ils se voient confier un troupeau de 800 moutons et s’engagent dans une transhumance. Ensemble, ils vont traverser les épreuves de la montagne et se façonner une vie nouvelle. .

Salle des Fêtes Rue du Caillaudou

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72 communication@champagnac-la-riviere.fr

