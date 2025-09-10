Cinéma Bergers d’Aure La transhumance en héritage Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

La transhumance dans les Pyrénées perpétue une pratique pastorale, un mode de vie et des savoir-faire ancestraux. Ici, de la Vallée d’Aure jusqu’aux hautes estives du Rioumajou, la transmission de cette passion commune entre l’oncle et son neveu unit avec beaucoup de sagesse et d’humanité ces deux bergers déterminés à sauvegarder un héritage culturel et social très fort. .

La transumanza nei Pirenei perpetua una pratica pastorale, un modo di vivere e un sapere ancestrale. Qui, dalla Vallée d’Aure agli alti pascoli estivi di Rioumajou, la trasmissione di questa passione condivisa tra zio e nipote unisce questi due pastori con grande saggezza…

