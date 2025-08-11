CINÉMA BIENVENUE À GATTACA Montpellier

CINÉMA BIENVENUE À GATTACA

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Un film e Andrew Niccol , en version originale sous-titrée

Dans le cadre du cycle Science-fiction, en partenariat avec ARTFX.

Des films cultes du genre, allant des classiques aux productions contemporaines. Les projections seront suivies par une analyse filmique par Franck Basset, enseignant cinéma de l’école ARTFX à Montpellier, et d’un échange avec la salle.

️Le film ️

Bienvenue à Gattaca, un film de Andrew Niccol, 1h46

Dans un futur proche, notre société pratique l’eugénisme à grande échelle les gamètes des parents sont triés et sélectionnés afin de concevoir in vitro des enfants quasi parfaits. Malgré l’interdiction officielle, les entreprises recourent à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés. Ainsi, les personnes conçues naturellement se voient reléguées à des tâches subalternes.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

