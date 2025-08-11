CINÉMA BIENVENUE À GATTACA Montpellier
CINÉMA BIENVENUE À GATTACA Montpellier mercredi 10 décembre 2025.
CINÉMA BIENVENUE À GATTACA
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Un film e Andrew Niccol , en version originale sous-titrée
Dans le cadre du cycle Science-fiction, en partenariat avec ARTFX.
Des films cultes du genre, allant des classiques aux productions contemporaines. Les projections seront suivies par une analyse filmique par Franck Basset, enseignant cinéma de l’école ARTFX à Montpellier, et d’un échange avec la salle.
️Le film ️
Bienvenue à Gattaca, un film de Andrew Niccol, 1h46
Dans un futur proche, notre société pratique l’eugénisme à grande échelle les gamètes des parents sont triés et sélectionnés afin de concevoir in vitro des enfants quasi parfaits. Malgré l’interdiction officielle, les entreprises recourent à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés. Ainsi, les personnes conçues naturellement se voient reléguées à des tâches subalternes.
Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
English :
A film by Andrew Niccol , in the original version with subtitles
German :
Ein Film e Andrew Niccol , in Originalversion mit Untertiteln
Italiano :
Un film di Andrew Niccol , in versione originale con sottotitoli
Espanol :
Una película de Andrew Niccol , en versión original subtitulada
L’événement CINÉMA BIENVENUE À GATTACA Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 PIERRESVIVES