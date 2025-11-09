Cinéma Bienvenue au gîte Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Cinéma Bienvenue au gîte

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 16:45:00

Date(s) :

2025-11-09

Cinéma entrée Gratuite.

La commune de La Haye-Pesnel vous invite à une séance de cinéma, cette semaine elle vous propose la comédie Bienvenue au gîte avec Marina Foïs, Julie Depardieu, Léa Drucker, Sebastian Barrio, Annie Grégorio, Philippe Harel, Bulle Ogier et Lionel Abelanski.

1h45 min de rire âge conseillé dès 12ans.

Résumé

Couple en proie au stress de la vie urbaine, Caroline et Bertrand décident de tout quitter et de partir reprendre le gîte de leur amie Sophie en Provence. Une nouvelle vie commence le soleil, les cigales, les oliviers, les clients et les villageois. Ils découvrent la joie d’avoir tourné une page, mais ne l’auraient-ils pas tournée trop vite ?

De quoi passer un bon dimanche après-midi. .

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr

