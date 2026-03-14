Cinéma Biscuit, le chien fantastique Sillé-le-Guillaume
Cinéma Biscuit, le chien fantastique Sillé-le-Guillaume dimanche 12 avril 2026.
Cinéma Biscuit, le chien fantastique
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Cinéma
12 avril 2026à 15h00
Cinéma
Lieu Salle de spectacles Léon Besnardeau
Adresse 8 Place Paul Brulat, 72140 Sillé-le-Guillaume
Synopsis et détails
Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider il est devenu un chien fantastique ! Biscuit a désormais deux passions manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter !
4 février 2026 en salle | 1h 32min | Animation, Comédie, Famille
De Shea Wageman
Par Shea Wageman, Steve Ball
Avec Artus, Owen Wilson, Dawson Littman
Titre original Charlie the Wonderdog
Source www.allocine.fr
12 avril 2026 à 15h00 .
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 80 17
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L’événement Cinéma Biscuit, le chien fantastique Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Sillé-Le-Guillaume