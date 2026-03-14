Cinéma Biscuit, le chien fantastique

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Cinéma

12 avril 2026à 15h00

Cinéma

Lieu Salle de spectacles Léon Besnardeau

Adresse 8 Place Paul Brulat, 72140 Sillé-le-Guillaume

Synopsis et détails

Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider il est devenu un chien fantastique ! Biscuit a désormais deux passions manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter !

4 février 2026 en salle | 1h 32min | Animation, Comédie, Famille

De Shea Wageman

Par Shea Wageman, Steve Ball

Avec Artus, Owen Wilson, Dawson Littman

Titre original Charlie the Wonderdog

Source www.allocine.fr

12 avril 2026 à 15h00 .

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 80 17

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English :

L’événement Cinéma Biscuit, le chien fantastique Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Sillé-Le-Guillaume