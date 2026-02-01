Cinéma Bob l’éponge, le film, un pour tous, tous pirates Place des Fontaines Doué-en-Anjou
Cinéma Bob l’éponge, le film, un pour tous, tous pirates Place des Fontaines Doué-en-Anjou dimanche 22 février 2026.
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22 16:28:00
2026-02-22
Bob l’Éponge veut enfin montrer à Monsieur Krabs qu’il est capable de grandes choses. Pour ça, il se lance dans une aventure complètement folle avec ses amis de Bikini Bottom.
Leur mission retrouver le mythique Hollandais Volant, un pirate fantôme aussi effrayant qu’excentrique. Entre dangers sous-marins, situations absurdes et éclats de rire, le groupe plonge toujours plus profond dans l’océan, là où personne n’ose aller. Une épopée délirante qui mélange humour, courage et amitié… façon Bob l’Éponge, évidemment
Dimanche 22 février 2026 de 15h à 16h28. .
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
SpongeBob wants to show Mr Krabs that he’s capable of great things. To do so, he embarks on a wild adventure with his friends from Bikini Bottom.
