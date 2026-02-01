Cinéma Bob l’éponge, le film, un pour tous, tous pirates Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Cinéma Bob l’éponge, le film, un pour tous, tous pirates

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 16:28:00

2026-02-22

Bob l’Éponge veut enfin montrer à Monsieur Krabs qu’il est capable de grandes choses. Pour ça, il se lance dans une aventure complètement folle avec ses amis de Bikini Bottom.

Leur mission retrouver le mythique Hollandais Volant, un pirate fantôme aussi effrayant qu’excentrique. Entre dangers sous-marins, situations absurdes et éclats de rire, le groupe plonge toujours plus profond dans l’océan, là où personne n’ose aller. Une épopée délirante qui mélange humour, courage et amitié… façon Bob l’Éponge, évidemment

Dimanche 22 février 2026 de 15h à 16h28. .

SpongeBob wants to show Mr Krabs that he’s capable of great things. To do so, he embarks on a wild adventure with his friends from Bikini Bottom.

