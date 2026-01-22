CINÉMA BOB L’ÉPONGE Salle des fêtes Montarnaud

CINÉMA BOB L’ÉPONGE

Salle des fêtes 58 Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault

BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES !

Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES !

Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme.

Entrée simple 5€, carnet 10 entrées .

