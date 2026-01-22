CINÉMA BOB L’ÉPONGE Salle des fêtes Montarnaud
Salle des fêtes 58 Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES !
Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES !
Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme.
Entrée simple 5€, carnet 10 entrées .
Salle des fêtes 58 Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84 contact@montarnaud.fr
English :
BOB L?ÉPONGE ? THE FILM: ONE FOR ALL, ALL PIRATES!
