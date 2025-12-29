Cinéma: Bob l’Eponge

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-07

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-09 2026-01-10 2026-01-11 2026-01-12 2026-01-14 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19

Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES !

A partir de 6 ans.

Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger !

24 décembre 2025 en salle | 1h 28min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Derek Drymon

Par Pam Brady, Matt Lieberman

Avec Sébastien Desjours, Tom Kenny, Boris Rehlinger

Titre original The SpongeBob Movie: Search for SquarePants .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SpongeBob SquarePants and his friends from Bikini Bottom cast off for their biggest adventure yet on the big screen: BOB L?ÉPONGE? THE FILM: ONE FOR ALL, ALL PIRATES!

L’événement Cinéma: Bob l’Eponge Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)