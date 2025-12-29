Cinéma: Bob l’Eponge Saint-Affrique
Cinéma: Bob l’Eponge Saint-Affrique mercredi 7 janvier 2026.
Cinéma: Bob l’Eponge
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Début : Lundi 2026-01-07
fin : 2026-01-12
2026-01-07 2026-01-09 2026-01-10 2026-01-11 2026-01-12 2026-01-14 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19
Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES !
A partir de 6 ans.
Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger !
24 décembre 2025 en salle | 1h 28min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Derek Drymon
Par Pam Brady, Matt Lieberman
Avec Sébastien Desjours, Tom Kenny, Boris Rehlinger
Titre original The SpongeBob Movie: Search for SquarePants .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
SpongeBob SquarePants and his friends from Bikini Bottom cast off for their biggest adventure yet on the big screen: BOB L?ÉPONGE? THE FILM: ONE FOR ALL, ALL PIRATES!
