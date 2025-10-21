CINEMA BONJOUR LE MONDE Montpellier

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Projection de Bonjour le monde ! Anne-Lise Koehler et Eric Serre

Mardi 21 octobre à 14h, durée 1h

À partir de 5 ans

Au bord de l’eau, là où la vie fit son apparition sur terre il y a des millions d’années, un poisson est en train de naître. Il va croiser des créatures microscopiques, des insectes, des oiseaux, des mammifères qui, tout comme nous, naissent, aiment et se perpétuent. En grandissant, chacun voit évoluer ses pouvoirs et ses rêves.

Plus de 110 marionnettes, des centaines de sculptures ont été créées et animées pour le film. Une rencontre avec Eric Serre, le coréalisateur suivra la projection.

Autour du film

Une exposition en lien avec le film sera proposée du 7 octobre au 29 novembre

Un stage « La Fabrique du cinéma » ouvert sur inscription aux enfants à partir de 8 ans suivra la projection les 21 et 22 octobre .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

