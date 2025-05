Cinéma Bonjour l’été – Mutzig, 10 mai 2025 16:00, Mutzig.

Bas-Rhin

Cinéma Bonjour l’été 39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-10 16:00:00

fin : 2025-05-21 18:00:00

Date(s) :

2025-05-10

2025-05-21

L’e´te´, c’est la promesse d’e´vasion, de de´couvertes et d’aventures inoubliables ! Ce programme de 6 courts me´trages vous embarque dans des re´cits ensoleille´s, dro^les et poe´tiques, ou` chaque instant re´serve son lot de surprises. Un se´jour familial qui vire au comique, une expe´dition en kayak seme´e d’embu^ches, un marque-page porte´ par le vent ou encore une pieuvre un peu trop maniaque… Autant d’histoires pleines de malice et de tendresse qui ce´le`brent la le´ge`rete´ des beaux jours et la magie de ces instants fugaces qui rendent l’e´te´ inoubliable. .

39 rue du Château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

L’événement Cinéma Bonjour l’été Mutzig a été mis à jour le 2025-05-06 par Espace Rohan de Mutzig