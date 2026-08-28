Cinéma Salle des Fêtes Bourdeaux

Informations pratiques

Bourdeaux

Cinéma

Salle des Fêtes Route de Crest Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Programmation à venir

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Salle des Fêtes Route de Crest Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

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L’événement Cinéma Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux