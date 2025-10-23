Cinéma Buffalo Kids Salle Les Quatre Vents Écommoy

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

2025-10-23

Séance de cinéma Buffalo Kids le jeudi 23 octobre à 15h, Salle Les Quatre Vents à Ecommoy.

Projection du film Buffalo Kids , le jeudi 23 octobre à 15h.

Durée 1h23

Au début du XXème siècle, deux orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les Etats-Unis à la recherche de leur oncle.

Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros. .

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire animecommoy72@gmail.com

English :

Buffalo Kids cinema screening on Thursday, October 23 at 3pm, Salle Les Quatre Vents in Ecommoy.

German :

Filmvorführung Buffalo Kids am Donnerstag, den 23. Oktober um 15 Uhr, Salle Les Quatre Vents in Ecommoy.

Italiano :

Proiezione cinematografica Buffalo Kids giovedì 23 ottobre alle 15.00, Salle Les Quatre Vents, Ecommoy.

Espanol :

Proyección de cine Buffalo Kids el jueves 23 de octubre a las 15.00 horas, Sala Les Quatre Vents, Ecommoy.

L’événement Cinéma Buffalo Kids Écommoy a été mis à jour le 2025-10-13 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois