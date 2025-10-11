Cinéma Buffalo Kids Lauterbourg
Cinéma Buffalo Kids Lauterbourg samedi 11 octobre 2025.
Cinéma Buffalo Kids
4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11
FILM FAMILLE à partir de 6 ans
Au début du XXème siècle, deux orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les Etats-Unis à la recherche de leur oncle.
Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros… .
4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28
