Cinéma Buffalo Kids Lauterbourg

Cinéma Buffalo Kids Lauterbourg samedi 11 octobre 2025.

Cinéma Buffalo Kids

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

FILM FAMILLE à partir de 6 ans

Au début du XXème siècle, deux orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les Etats-Unis à la recherche de leur oncle.

Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros… .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28

English :

FAMILY FILM: ages 6 and up

German :

FAMILIENFILM: ab 6 Jahren

Italiano :

FILM PER FAMIGLIE: a partire dai 6 anni

Espanol :

PELÍCULA FAMILIAR: a partir de 6 años

