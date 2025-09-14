Cinéma Café aux Templiers Sirat Place du Temple Montélimar
Cinéma Café aux Templiers Sirat Place du Temple Montélimar dimanche 14 septembre 2025.
Cinéma Café aux Templiers Sirat
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14 11:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Café offert avant et après la projection, pour échanger autour du film lors d’un moment convivial !
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Free coffee before and after the screening, for a convivial chat about the film!
German :
Vor und nach der Vorführung wird Kaffee angeboten, um sich bei einem gemütlichen Beisammensein über den Film auszutauschen!
Italiano :
Caffè gratuito prima e dopo la proiezione, per una chiacchierata conviviale sul film!
Espanol :
Café gratuito antes y después de la proyección, para charlar sobre la película
