Cinéma Espace François Simon Carolles

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 22:15:00
2025-10-04
Le fils de
1h 45min | Comédie
De Carlos Abascal Peiró
Par Carlos Abascal Peiró
Avec Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard
Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France ! .
Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr
