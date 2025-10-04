Cinéma Espace François Simon Carolles

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:15:00

2025-10-04

Le fils de

1h 45min | Comédie

De Carlos Abascal Peiró

Par Carlos Abascal Peiró

Avec Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France ! .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr

