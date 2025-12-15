Cinéma Carolles
Cinéma Carolles samedi 3 janvier 2026.
Cinéma
45 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 18:30:00
fin : 2026-01-03 20:30:00
Date(s) :
2026-01-03
Le gang des amazones
2h 05min | Drame, Policier
De Melissa Drigeard
Par Melissa Drigeard, Vincent Juillet
Avec Izïa Higelin, Lyna Khoudri, Laura Felpin
Au début des années 90, cinq jeunes femmes, amies d’enfance, ont braqué sept banques dans la région d’Avignon. La presse les a surnommées “Le Gang des Amazones”. Ce film est leur histoire. .
45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma
L’événement Cinéma Carolles a été mis à jour le 2025-12-15 par OTGTM BIT Bréhal