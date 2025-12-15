Cinéma Carolles

Cinéma

45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2026-01-03 15:00:00

fin : 2026-01-03 16:30:00

2026-01-03

Marcel et monsieur Pagnol

1h 30min | Animation, Biopic

De Sylvain Chomet

Par Sylvain Chomet

Avec Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia

A l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours… En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l’expérience de l’écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire. .

45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr

