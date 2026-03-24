Cinéma Espace François Simon Carolles

Cinéma

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 21:50:00

Date(s) :

2026-04-04

Maigret et le mort amoureux

1h 20min | Policier

De Pascal Bonitzer

Par Pascal Bonitzer

Avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot

Le commissaire Maigret est appelé en urgence au Quai d’Orsay. Monsieur Berthier-Lagès, ancien ambassadeur renommé, a été assassiné. Maigret découvre qu’il entretenait depuis cinquante ans une correspondance amoureuse avec la princesse de Vuynes, dont le mari, étrange coïncidence, vient de décéder. En se confrontant aux membres des deux familles et au mutisme suspect de la domestique du diplomate, Maigret va aller de surprise en surprise… .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 72 39 42 68 contact@carolles-animations.fr

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L’événement Cinéma Carolles a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer