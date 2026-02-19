Cinéma Ce qu’il reste de nous Bischwiller

Cinéma Ce qu’il reste de nous

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31 22:25:00

Date(s) :

2026-03-31

De 1948 à nos jours, trois générations d’une famille palestinienne portent les espoirs et les blessures d’un peuple. Une fresque où Histoire et intime se rencontrent.

Profondément marqué par un évènement de sa jeunesse, la réalisatrice Cherien Dabis replace l’humain au cœur d’un conflit complexe et offre un récit sensible, puissant, éclairant et profondément émouvant.

Réalisatrice Cherien Dabis.

Avec Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri.

Drame En VOST

https://mac-bischwiller.fr/agenda/ce-quil-reste-de-nous/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

From 1948 to the present day, three generations of a Palestinian family bear the hopes and wounds of a people. A fresco where history and intimacy meet.

