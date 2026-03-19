Cinéma Ce qu’il reste de nous Espace Animation Les Houches

Cinéma Ce qu’il reste de nous

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Ce qu’il reste de nous de Cherien Dabis avec Avec Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri

France 2026 Durée 2h25 VO sous-titrée Label Les Découvertes de Cinébus

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

Ce qu’il reste de nous by Cherien Dabis with Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri -

France 2026 Running time 2h25 OV with subtitles Label Les Découvertes de Cinébus

L’événement Cinéma Ce qu’il reste de nous Les Houches a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc