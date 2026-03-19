Cinéma Ce qu’il reste de nous Espace Animation Les Houches
Cinéma Ce qu’il reste de nous Espace Animation Les Houches dimanche 24 mai 2026.
Cinéma Ce qu’il reste de nous
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Ce qu’il reste de nous de Cherien Dabis avec Avec Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri
France 2026 Durée 2h25 VO sous-titrée Label Les Découvertes de Cinébus
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
Ce qu’il reste de nous by Cherien Dabis with Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri -
France 2026 Running time 2h25 OV with subtitles Label Les Découvertes de Cinébus
L’événement Cinéma Ce qu’il reste de nous Les Houches a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc