Cinéma « Certains l’aiment chauve »

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Projection du film « Certains l’aiment chauve » le jeudi 11 septembre à 20h30, à la salle polyvalente Les Quatre Vents à Ecommoy.

L’association Anim’Ecommoy vous propose une projection du film « Certains l’aiment chauve » , le jeudi 11 septembre à 20h30, salle Les Quatre Vents à Ecommoy.

Zacharie, tout juste trentenaire, file le parfait amour avec Romy. Du jour au lendemain, cette dernière le quitte lorsqu’elle comprend ce que le futur lui réserve une calvitie précoce. Dans six mois, il sera chauve comme un genou. Pour l’épauler, Il contacte son oncle Joseph qui connait bien le sujet. Au fil de rencontres improbables, de traitements chocs et de stratégies bancales, il va devoir se battre contre son destin ! .

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire

English :

Screening of the film « Certains l’aiment chauve » on Thursday September 11 at 8:30pm, at the Salle polyvalente Les Quatre Vents in Ecommoy.

German :

Vorführung des Films « Certains l’aiment chauve » am Donnerstag, den 11. September um 20:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Les Quatre Vents in Ecommoy.

Italiano :

Proiezione del film « Certains l’aiment chauve » giovedì 11 settembre alle 20.30, presso la Salle polyvalente Les Quatre Vents di Ecommoy.

Espanol :

Proyección de la película « Certains l’aiment chauve » el jueves 11 de septiembre a las 20.30 h, en la Sala polivalente Les Quatre Vents de Ecommoy.

