Informations pratiques

Moncé-en-Belin

Cinéma « C’est magic ! A la baguette » par Les Films du Préau

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:30:00

fin : 2026-10-21 18:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Cinéma / Tout public dès 3 ans / durée : 53 min / Tarif : 5 € / bar et pop corn en vente sur place

Cinéma : « C’est magic ! À la baguette »

Par Les Films du Préau

Mercredi 21 octobre à 17h30

Âge minimum conseillé : dès 3 ans

Durée : 53 min

Tarif unique : 5 €

Bar et pop corn en vente sur place

Informations : 02 43 42 29 48 ou cscvalrhonne@gmail.com

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos !

Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres.

Le Val’Rhonne défend le cinéma de proximité, outil d’éveil culturel et émotionnel avec des films adaptés aux jeunes publics .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

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English :

Movie / Suitable for all ages 3 and up / Running time: 53 min / Price: 5 ? / Bar and popcorn available for purchase on site

L’événement Cinéma « C’est magic ! A la baguette » par Les Films du Préau Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT72