Cinéma C’est quoi l’amour ? Salle des fêtes Pontorson

Pontorson

Cinéma C’est quoi l’amour ?

Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:20:00

Date(s) :

2026-06-12

Comédie de F. Gorgeart

Lorsque Fred demande à son ex-femme de faire annuler leur mariage à l’église pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints.

Grand prix et prix d’interprétation féminine au festival de la comédie de l’Alpe d’Huez. .

Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

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English : Cinéma C’est quoi l’amour ?

L’événement Cinéma C’est quoi l’amour ? Pontorson a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts