Cinéma C’était mieux demain à Villeneuve de Duras

Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

En partenariat avec la municipalité de Villeneuve de Duras et l’office culturel du Pays de Duras.

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos.

De Vinciane Millereau

Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne .

Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 23 86

English : Cinéma C’était mieux demain à Villeneuve de Duras

German : Cinéma C’était mieux demain à Villeneuve de Duras

Italiano :

Espanol : Cinéma C’était mieux demain à Villeneuve de Duras

L’événement Cinéma C’était mieux demain à Villeneuve de Duras Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2025-11-03 par OT du Pays de Duras CDT47