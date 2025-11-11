Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma C’était mieux demain Place du champ de foire Ainay-le-Château

Cinéma C’était mieux demain Place du champ de foire Ainay-le-Château mardi 11 novembre 2025.

Cinéma C’était mieux demain

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 20:00:00
fin : 2025-11-11

Date(s) :
2025-11-11

Film de Vinciane Millereau avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
  .

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Vinciane Millereau with Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.

German :

Film von Vinciane Millereau mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.

Italiano :

Film di Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.

Espanol :

Película de Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.

L’événement Cinéma C’était mieux demain Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-10-22 par Montluçon Tourisme