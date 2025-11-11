Cinéma C’était mieux demain Place du champ de foire Ainay-le-Château
Cinéma C’était mieux demain Place du champ de foire Ainay-le-Château mardi 11 novembre 2025.
Cinéma C’était mieux demain
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Début : 2025-11-11 20:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Film de Vinciane Millereau avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Vinciane Millereau with Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
German :
Film von Vinciane Millereau mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
Italiano :
Film di Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
Espanol :
Película de Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
