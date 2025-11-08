Cinéma C’était mieux demain Salles des fêtes Cérilly
Cinéma C’était mieux demain
Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Film de Vinciane Millereau avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Vinciane Millereau with Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
German :
Film von Vinciane Millereau mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
Italiano :
Film di Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
Espanol :
Película de Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.
