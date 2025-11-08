Cinéma C’était mieux demain Salles des fêtes Cérilly

Cinéma C’était mieux demain Salles des fêtes Cérilly samedi 8 novembre 2025.

Cinéma C’était mieux demain

Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Film de Vinciane Millereau avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.

Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Vinciane Millereau with Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.

German :

Film von Vinciane Millereau mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.

Italiano :

Film di Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.

Espanol :

Película de Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon.

