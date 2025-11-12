Cinéma | C’était mieux demain Centre Culturel Langeac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-11-12 20:30:00
1h 43min | Comédie | De Vinciane Millereau | Par Vinciane Millereau, Julien Lambroschini | Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 43min | Comedy | By Vinciane Millereau, Julien Lambroschini | With Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

German :

1h 43min | Komödie | Von Vinciane Millereau | Von Vinciane Millereau, Julien Lambroschini | Mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

Italiano :

1h 43min | Commedia | Di Vinciane Millereau, Julien Lambroschini | Con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

Espanol :

1h 43min | Comedia | Por Vinciane Millereau, Julien Lambroschini | Con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

