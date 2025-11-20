Cinéma C’était mieux demain Salle des fêtes Mouchard
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Jeudi 20 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard (3 rue Léopold Alixant)
De Vinciane Millereau
Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne
Comédie France 1h43
Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. .
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@valdamour.com
