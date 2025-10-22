Cinéma C’était mieux demain Saint-Affrique

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950.

Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos.

8 octobre 2025 en salle | 1h 43min | Comédie

De Vinciane Millereau

| Par Vinciane Millereau, Julien Lambroschini

Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne .

English :

In a small French town, Hélène, Michel and their two children live happily in the carefree atmosphere of the 1950s.

German :

In einem kleinen französischen Dorf verbringen Hélène, Michel und ihre beiden Kinder in den 1950er Jahren glückliche Tage in Sorglosigkeit.

Italiano :

In una piccola città francese, Hélène, Michel e i loro due figli vivono felicemente nell’atmosfera spensierata degli anni Cinquanta.

Espanol :

En una pequeña ciudad francesa, Hélène, Michel y sus dos hijos viven felices en el ambiente despreocupado de los años cincuenta.

