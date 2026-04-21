Cinéma Charlie et la chocolaterie Espace Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Sainte-Adresse

Cinéma Charlie et la chocolaterie

Espace Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Le ciné-club Dionysien vous propose une séance spéciale le mardi 21 avril à partir de 15h00 à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt: Les Goonies

e-Borgne.

Charlie et la Chocolaterie, un film de Tim Burton qui raconte l’histoire de Charlie Bucket, un enfant issu d’une famille modeste, qui remporte un billet d’or lui permettant de visiter la mystérieuse chocolaterie de l’excentrique Willy Wonka, incarné par Johnny Depp. Aux côtés d’autres enfants aux caractères bien trempés, Charlie découvre un univers aussi merveilleux qu’étrange, où chaque épreuve révèle une morale.

Rejoignez-nous pour la chasse au trésor ! .

Espace Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie cinedyo@gmail.com

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English : Cinéma Charlie et la chocolaterie

L’événement Cinéma Charlie et la chocolaterie Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie