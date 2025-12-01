Cinéma : Chasing the Dazzling Light Cinéma Le Grand Action Paris

Le réalisateur Yaser Kassab, installé en Suède, a suivi les traces de son père en quittant la Syrie pour l’Europe. Comme lui jadis, il a l’ambition de devenir cinéaste. Aujourd’hui, ils travaillent ensemble à distance sur un film. Depuis la Syrie, par téléphone ou en visio, le père donne à son fils des conseils sur le cinéma, ou la vie. Nous prenons part à ces conversations empreintes d’amour et de souci parental. Cela donne parfois lieu à des scènes amusantes ou inconfortables, tandis que se dessine le portrait déchirant d’un père absent – un homme qui ne peut être avec son fils, comme tant de Syriens séparés de leurs enfants. Deux solitudes tentent de se rejoindre.

Yaser Kassab est un réalisateur et producteur syrien installé à Stockholm. Titulaire d’un master en cinéma de l’Université de Göteborg, son travail se concentre sur les récits personnels. Sa trilogie documentaire, qui offre une perspective poétique sur la tragédie syrienne, a été présentée dans de grands festivals tels que la Biennale d’art de Venise, l’International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), Cinéma du Réel et Visions du Réel, remportant notamment le prix du Meilleur premier film à l’IDFA, le Prix Joris Ivens à Cinéma du Réel, ainsi que d’autres distinctions.

La projection sera suivie d’une conversation avec le réalisateur Yaser Kassab et la productrice Rima Alhamedd.

Trailer : cliquez ici

Réalisation : Yaser Kassab

Image : Rima Alhamedd, Yaser Kassab

Production : Zenloop Production

Langue: arabe, sous-titres en français

Durée : 64 minutes

Date : 2023

Pays : Suède, Syrie, Qatar

Au cinéma Le Grand Action : 5 rue des Écoles, 75005 Paris

Le film prolonge les réflexions de l’exposition « The Relief » par Tarik Kiswanson sur l’exil et la mémoire, dans une forme cinématographique proche du poème visuel.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 20h00 à 21h00

payant

De 7,5 à 11,60 euros.

Public jeunes et adultes.

Cinéma Le Grand Action 5, rue des Écoles 75005 Paris