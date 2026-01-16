CINÉMA CHASSE GARDÉE 2

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Comédie de Antonin Fourlon, Frédéric Forestier avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

1h 40min | Comédie de Antonin Fourlon, Frédéric Forestier avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim JemiliTout publicDeux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy by Antonin Fourlon, Frédéric Forestier with Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

L’événement CINÉMA CHASSE GARDÉE 2 Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE