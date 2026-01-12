Cinéma Chasse gardée 2 Champdeniers

Cinéma Chasse gardée 2

Salle des fêtes

Jeudi 15 janvier, à 20h30.

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Tout public

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

