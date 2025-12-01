Cinéma Chasse gardée 2 Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize
Cinéma Chasse gardée 2 Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize mercredi 14 janvier 2026.
Cinéma Chasse gardée 2
Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Séance à 20h30 précises, ouverture de la billetterie 30 min avant.
6,50€ adulte 5€ de 18 ans
Organisé par le comité des fêtes. Programmation du film sur www.cinemacoulonges.com
Renseignements Facebook Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize .
Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
English : Cinéma Chasse gardée 2
L’événement Cinéma Chasse gardée 2 Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2025-11-28 par CC Val de Gâtine