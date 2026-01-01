Cinéma | Chasse gardée 2 Centre Culturel Langeac
Cinéma | Chasse gardée 2 Centre Culturel Langeac mercredi 21 janvier 2026.
Cinéma | Chasse gardée 2
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2026-01-21 20:30:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
1h 40min | Comédie | De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier | Par Antonin Fourlon | Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 40min | Comedy | By Antonin Fourlon, Frédéric Forestier | With Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili.
L’événement Cinéma | Chasse gardée 2 Langeac a été mis à jour le 2026-01-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier