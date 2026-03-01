CINEMA CHASSE GARDEE 2 Route de Fourquevaux Préserville

CINEMA CHASSE GARDEE 2

Route de Fourquevaux PRESERVILLE Préserville Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 20:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Venez voir le film Chasse Gardée 2 , à la salle La Fontaine de Préserville.

Synopsis:

Deux ans se sont écoulés à St Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs de village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses 2 enfants. Ils sont beaux, jeunes et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Le paiement se fait directement à la caisse (espèces, chèques uniquement). .

Route de Fourquevaux PRESERVILLE Préserville 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 82 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see the film Chasse Gardée 2 , at the Salle La Fontaine in Préserville.

L’événement CINEMA CHASSE GARDEE 2 Préserville a été mis à jour le 2026-03-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE