Cinéma Chasse Gardée 2

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge.

C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

10 décembre 2025 en salle | Comédie

De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier

| Par Antonin Fourlon

Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Two years have passed at Saint Hubert. Life there is peaceful, perhaps too much so for Adélaïde and Simon, who suffer from the lack of friends their age.

German :

Zwei Jahre sind in Saint Hubert vergangen. Das Leben ist friedlich, vielleicht zu friedlich für Adelaide und Simon, die unter dem Mangel an gleichaltrigen Freunden leiden.

Italiano :

Sono passati due anni a Saint Hubert. La vita lì è tranquilla, forse troppo per Adélaïde e Simon, che soffrono per la mancanza di amici della loro età.

Espanol :

Han pasado dos años en Saint Hubert. La vida allí es apacible, quizá demasiado para Adélaïde y Simon, que sufren la falta de amigos de su edad.

L’événement Cinéma Chasse Gardée 2 Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)