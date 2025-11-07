Cinéma Chasse gardée Salle polyvalente Peyrière

Cinéma Chasse gardée

Salle polyvalente 31 place Angéline Beausoleil Peyrière Lot-et-Garonne

2025-11-07

2025-11-07

2025-11-07

Dans le cadre de l’itinérance culturelle, la municipalité en partenariat avec la CCPL et le Cinéma Utopie vous convie à une séance de cinéma. Venez nombreux regarder le film Chasse gardée.

English : Cinéma Chasse gardée

As part of its cultural itinerancy program, the municipality, in partnership with the CCPL and Cinéma Utopie, invites you to a cinema screening. Come and watch the film Chasse gardée.

German : Cinéma Chasse gardée

Im Rahmen des kulturellen Wanderprogramms lädt die Gemeinde in Partnerschaft mit der CCPL und dem Cinéma Utopie zu einer Filmvorführung ein. Kommen Sie zahlreich und schauen Sie sich den Film Chasse gardée an.

Italiano :

Nell’ambito del suo itinerario culturale, il Comune, in collaborazione con il CCPL e Cinéma Utopie, vi invita a una proiezione cinematografica. Venite a vedere il film Chasse gardée.

Espanol : Cinéma Chasse gardée

En el marco de su itinerario cultural, el municipio, en colaboración con el CCPL y Cinéma Utopie, le invita a una proyección de cine. Venga a ver la película Chasse gardée.

