Cinéma Chers Parents Camarès
Cinéma Chers Parents Camarès vendredi 3 avril 2026.
Cinéma Chers Parents
Camarès Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Tarif normal
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03
Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.
de Emmanuel PATRON avec André Dussolier, Miou-Miou, Arnaud Ducret
Tout public
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.
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Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr
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English :
Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.
L’événement Cinéma Chers Parents Camarès a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)