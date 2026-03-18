Cinéma Chers Parents

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

de Emmanuel PATRON avec André Dussolier, Miou-Miou, Arnaud Ducret

Tout public

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.

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Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

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English :

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

L’événement Cinéma Chers Parents Camarès a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)